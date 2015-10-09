Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
4 апреля 11:58
 

Казахстан обеспечил медаль на ЧА по боксу после битвы с Кыргызстаном

  Комментарии

Поделиться
Казахстан обеспечил медаль на ЧА по боксу после битвы с Кыргызстаном

Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

Продолжение
Победа нокаутом принесла Казахстану еще одну медаль на ЧА по боксу
4 апреля 15:19  
Оралбай победил казаха из Узбекистана за медаль ЧА по боксу
4 апреля 16:01  
Разгром состоялся в бою Узбекистана за полуфинал ЧА по боксу
4 апреля 16:21  

В весовой категории до 65 килограммов ему противостоял представитель Кыргызстана Мирзохид Имамназаров. Раздельным решением судей (3:2) победу одержал казахстанец. Таким образом, Зейнуллинов вышел в полуфинал чемпионата Азии и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. 

Зейнуллинов является победителем Кубка Странджа-2025 и бронзовым призёром чемпионата мира-2025 от IBA.

Прямую трансляцию шестого соревновательного дня на ЧА смотрите по следующей ссылке. 

Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.

На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!