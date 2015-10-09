Казахстан обеспечил медаль на ЧА по боксу после битвы с Кыргызстаном

Казахстанский боксёр Ертуган Зейнуллинов одержал победу на стадии 1/4 финала чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 65 килограммов ему противостоял представитель Кыргызстана Мирзохид Имамназаров. Раздельным решением судей (3:2) победу одержал казахстанец. Таким образом, Зейнуллинов вышел в полуфинал чемпионата Азии и обеспечил себе как минимум бронзовую медаль.

Зейнуллинов является победителем Кубка Странджа-2025 и бронзовым призёром чемпионата мира-2025 от IBA.

Континентальное первенство в Улан-Баторе (Монголия) проходит с 30 марта по 10 апреля под эгидой World Boxing.

На турнире разыгрываются медали в 20 весовых категориях — участие принимают 115 мужчин и 79 женщин.

