Сенсация с участием Ташкенбая произошла на чемпионате Азии по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 50 килограммов Санжар Ташкенбай стартовал на чемпионате Азии-2026 с четвертьфинала, передают Vesti.kz.

Соперником казахстанца являлся индийский боксёр Вишванат Суреш, который уверенно прошёл стадию 1/8 финала, победив представителя Кыргызстана Бекзата Эргешова со счётом 5:0.

Поединок между Ташкенбаем и Сурешем завершился в пользу представителя Индии, судьи отдали ему победу единогласным решением. Таким образом, Ташкенбай завершил выступление на турнире, не добравшись до медалей.

Континентальное первенство проходит в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой организации World Boxing и продлится до 10 апреля.

