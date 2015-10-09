Любительский бокс
4 апреля 10:18
 

Сенсация с участием Ташкенбая произошла на чемпионате Азии по боксу

©Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Представитель сборной Казахстана по боксу в весовой категории до 50 килограммов Санжар Ташкенбай стартовал на чемпионате Азии-2026 с четвертьфинала, передают Vesti.kz

Соперником казахстанца являлся индийский боксёр Вишванат Суреш, который уверенно прошёл стадию 1/8 финала, победив представителя Кыргызстана Бекзата Эргешова со счётом 5:0.

Поединок между Ташкенбаем и Сурешем завершился в пользу представителя Индии, судьи отдали ему победу единогласным решением. Таким образом, Ташкенбай завершил выступление на турнире, не добравшись до медалей. 

Континентальное первенство проходит в Улан-Баторе (Монголия) под эгидой организации World Boxing и продлится до 10 апреля.

Прямую трансляцию шестого соревновательного дня на чемпионате Азии смотрите по следующей ссылке

