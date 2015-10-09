Жумагулов получил титульный бой европейской лиги в новом весе

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (19-9) проведёт титульный поединок в европейском промоушене Oktagon MMA, передают Vesti.kz.

Бой за второй пояс

Соперником казахстанца станет действующий чемпион в легчайшем весе — бразилец Игор Северино (10-1). Поединок состоится 6 июня в Братиславе (Словакия), а на кону будет стоять титул дивизиона.

Для Жумагулова этот бой станет шансом завоевать второй пояс в организации — ранее он стал чемпионом Oktagon в наилегчайшем весе.

Уверенная форма казахстанца

В последний раз Жумагулов выходил в октагон в декабре, когда досрочно победил чешского бойца Давид Дворжак (22-7) уже по итогам двух раундов.

Казахстанец стал первым чемпионом наилегчайшего дивизиона в истории лиги, которому удалось успешно защитить свой титул.

Теперь Жумагулову предстоит подняться в весе и побороться за пояс в другой категории, где его ждёт серьёзное испытание в лице действующего чемпиона.

