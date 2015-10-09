"Конкретика была". Садыбеков рассказал о предложении от "Актобе"

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался по поводу своего будущего и, в частности, о предложениях от других команд.

Ранее возникала информация об интересе к хавбеку со стороны "Актобе". Сам Адилет высказался по этому следующим образом:

"Предложение "Актобе"? Конкретика была, но у меня контракт с "Кайратом" и я остаюсь игроком клуба, у меня еще год контракта", - заявил Адилет.

Отметим, что в минувшем, четвертом туре КПЛ Садыбеков вышел в стартовом составе "Кайрата" на матч с "Астаной" и помог алматинцам одержать разгромную победу - 4:0.

