Беспощадная месть и угловой из Казахстана. Что нужно знать о реванше Ян - Стерлинг на UFC 273

Автор: Димаш Тулегенов

В воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (Флорида, США) состоится 273-й номерной турнир бойцовской лиги UFC. В соглавном событии вечера пройдет титульный реванш в легчайшем весе между американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) и россиянином Петром Яном (16-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Год назад, в марте 2021-го, Ян проводил первую защиту пояса. Его соперником был как раз американец с ямайскими корнями Стерлинг. В четвертом раунде Петр, тактически переигрывавший противника во время поединка, допустил ошибку. Он нанес удар коленом в голову оппонента, когда у того было три точки опоры, то есть положение в партере.

В итоге Алджамейн дал понять рефери, что не может восстановиться и продолжить бой. Было принято решение дисквалифицировать Яна и при этом вручить пояс чемпиона Стерлингу.

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В октябре файтеры должны были провести реванш, однако Стерлинг выбыл из боя из-за травмы шеи. В итоге Ян бился с другим топовым представителем дивизиона - Кори Сэндхагеном. Россиянин показал настоящий мастер-класс, одержав уверенную победу единогласным решением судей.

Стерлинг же с момента завоевания пояса ни с кем не дрался. И теперь ему предстоит защита пояса против давнего знакомого, который в настоящее время владеет титулом временного чемпиона.

Фаворитом в реванше по-прежнему является Ян. Во-первых, именно россиянин проявил себя лучше в их первом бою, причем как в стойке, так и в борьбе, во-вторых, Петр полон спортивной злости. Его цель - наказать Стерлинга, которого он называет "актером", не веря, что тот не мог продолжить прошлогодний поединок. Ян хочет вернуть пояс и сделать это красиво, закрыв историю противостояния со Стерлингом.

Интересно, что одним из секундантов Яна будет его менеджер - казахстанец Саят Абдрахманов. Изначально поехать с Петром в США должны были его тренеры, один из которых - казахский специалист из России Кайрат Нурмаганбетов. Но в итоге ему не дали визу в США.

Всем очень интересно, как будет вести себя в бою Стерлинг. Ведь за последний год он наговорил много нехороших вещей о Петре, а также заявлял, что в принципе сильнее россиянина. Возможно, это лишь попытка подстегнуть оппонента так, чтобы тот дрался без хладнокровия, которое так ему свойственно.

Поединок между Стерлингом и Яном станет соглавным событием вечера на UFC 273. Возглавит же ивент титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски (23-1) и Чон Чхан Соном (17-6) по прозвищу "Корейский зомби".

Долгожданный реванш начнется ориентировочно в 09:30 по времени Нур-Султана.

Также в главном карде ивента встретятся звездные полусредневесы Гилберт Бернс (20-4) и Хамзат Чимаев (10-0). Подробнее об этом бое можете прочитать по этой ссылке:

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Фото: UFC©️

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