Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Настоящая жесть на UFC 259. Петра Яна дисквалифицировали, чемпионский пояс забрал претендент

Он уверенно вел поединок.

Настоящая жесть на UFC 259. Петра Яна дисквалифицировали, чемпионский пояс забрал претендент
Фото: Eurosport
Новости спорта Смешанные UFC
0

Российский боец Петр Ян не смог защитить чемпионский титул UFC в легчайшем весе. В бою против Алджамейна Стерлинга его дисквалифицировали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бойцы динамично и круто начали поединок. Первый раунд запомнился доминированием в стойке претендента, несколько его плотных ударов (в том числе и коленом в голову). Ян в свою очередь сумел уронить Алджамейна.

Во втором раунде претендент долгое время пытался опрокинуть русского бойца на канвас. Это ему не удалось. Причем он сам был "опрокинут" чемпионом. Ян выкинул несколько плотных ударов. Не остался в стороне и Стерлинг.

Третий раунд забрал Петр Ян.  Он и "бросал" соперника, и точнее бил. У Стерлинга же ничего особо не получилось. Было заметно, что он испытывает проблемы с реализацией своего плана.

А вот в четвертом раунде случилось страшное. Ян продолжал доминировать, развивать свое преимущество. Все было под контролем до того, как россиянин зачем-то врезал оппоненту коленом в голову. В этот момент Стерлинг находился на канвасе одним коленом. В итоге Яна дисквалифицировали, пояс отходит Алджамейну.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
UFC
Новости
Вчера
15:21
Единоборства

"Удар был сильным". Российский журналист - о поединке Петра Яна, реванше и перспективах уроженца Казахстана в UFC
Вчера
14:29
Единоборства

"Совсем забыл о ногах". Петр Ян прокомментировал свой запрещенный удар и потерю титула
Вчера
12:58
Единоборства

UFC 259. Адесанья потерпел первое поражение в карьере и не смог стать чемпионом в еще одном весе
Вчера
12:16
Единоборства

"Несколько лет назад заслуживал место в топ-5". Махачев - о победе на UFC 259 удушающим приемом
Вчера
11:25
Единоборства

Вот за что дали "дисквал". Видео рокового удара Петра Яна, из-за которого лишился титула UFC
Вчера
11:13
Единоборства

Настоящая жесть на UFC 259. Петра Яна дисквалифицировали, чемпионский пояс забрал претендент
Вчера
10:25
Единоборства

Экс-чемпион UFC Крус одержал первую победу с 2016 года
Вчера
08:44
Единоборства

Россиянин Аскаров уверенно победил Бенавидеса на турнире UFC 259
6 марта
15:14
Единоборства

Уволенная из UFC девушка-боец показала новое откровенное фото
6 марта
09:10
Единоборства

Российский чемпион прошел взвешивание перед первой защитой титула в UFC
5 марта
18:21
Единоборства

Конор МакГрегор продал свой бренд виски мексиканской компании
5 марта
14:22
Единоборства

Петр Ян идет за победой, или почему не стоит ждать смены чемпиона в весе Морозова
5 марта
12:00
Единоборства

"Большие перспективы". Петр Ян - о казахстанских бойцах, предстоящем бое и будущем промоушена UFC
4 марта
23:01
Единоборства

"Прошел через ряд убийц". UFC уволил легендарных бойцов
4 марта
21:00
Единоборства

Блахович - Адесанья, Ян - Стерлинг, поединки Нуньес и Махачева. Где и когда смотреть огненный турнир UFC 259
4 марта
17:43
Единоборства

Казахстанский боец дал прогноз на титульный бой российского чемпиона UFC
4 марта
10:00
Единоборства

Parimatch предлагает любителям спорта побороться за крутые призы на 95 миллионов тенге
3 марта
22:07
Единоборства

Порье, Масвидаль и Петр Ян, или с кем теперь будет тренироваться отправившийся в США Жумагулов
3 марта
10:50
Единоборства

Взорвал мир UFC в 2020 году, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Чем известен боец, которого уговорил остаться Кадыров
3 марта
08:00
Единоборства

Друг Хабиба унаследует его пояс в UFC? Чемпион считает, что Конору и остальным он не по зубам
26 февраля
21:29
Единоборства

Альтернативы нет, или на какую дату UFC назначит следующие бои Рахмонова и Исмагулова
26 февраля
19:20
Единоборства

Выступал в UFC, побеждал Бернса и друга Хабиба, или с кем может встретиться казахстанец Резников
26 февраля
11:20
Единоборства

Долгожданный реванш с участием казахстанца. Где и во сколько смотреть турнир АСА 118
25 февраля
19:25
Единоборства

Экс-соперники Рахмонова и Исмагулова, американский обидчик казаха и рубка двух тяжеловесов, или что смотреть на этой неделе в UFC
24 февраля
13:27
Единоборства

Вновь молодой и непобежденный, или как соперник Рахмонова по дебюту становится трамплином для новичков
24 февраля
11:05
Единоборства

Значительно усложнил свой путь, или что теперь ждет казаха Хамзина из России и какие у него шансы попасть в UFC
24 февраля
09:16
Единоборства

Первая казахстанка в UFC сделала заявление о следующем бое
23 февраля
14:15
Единоборства

"Пускай в следующий раз подумает". "Казахстанский МакГрегор" - о неприязни к Хамитову, попадании в UFC и уровне Рахмонова с Исмагуловым
23 февраля
13:13
Единоборства

Поединки бойца из Уральска и этнического казаха из России. Прямая трансляция и кард турнира лиги RCC
22 февраля
10:45
Единоборства

"Казахский Брюс Ли" против Мирзаева, поединок друга Петра Яна и чемпионский бой Жумабекова, или что будет на этой неделе в ММА
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика