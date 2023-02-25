"Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы

Сьюзи Кортес, бразильская фотомодель, двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" (2015, 2019), раскритиковала форварда "Барселоны" Ансу Фати после вылета испанского клуба из Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Хави проиграли в стыковых матчах "Манчестер Юнайтед" (2:2, 1:2) и не смогли выйти в 1/8 финала турнира.

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

"Какое неуважение к Лионелю Месси и к "Барселоне"! Переоцененный Фати не должен больше носить 10-й номер, пусть выберет другой. Мне стыдно за "Барселону-2023", - написала она в соцсетях.

Напомним, что Фати взял 10-й номер Месси после его ухода в "Пари Сен-Жермен" летом 2021 года. С тех пор он изо всех сил пытается стать ведущим форвардом "сине-гранатовых", но из-за травм ему не удается выйти на первые роли в каталонском клубе.

Сьюзи Кортес - горячая фанатка Лионеля Месси: