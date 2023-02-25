"Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы

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Сегодня 14:23
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Сьюзи Кортес, бразильская фотомодель, двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" (2015, 2019), раскритиковала форварда "Барселоны" Ансу Фати после вылета испанского клуба из Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Хави проиграли в стыковых матчах "Манчестер Юнайтед" (2:2, 1:2) и не смогли выйти в 1/8 финала турнира.

Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

"Какое неуважение к Лионелю Месси и к "Барселоне"! Переоцененный Фати не должен больше носить 10-й номер, пусть выберет другой. Мне стыдно за "Барселону-2023", - написала она в соцсетях.

Напомним, что Фати взял 10-й номер Месси после его ухода в "Пари Сен-Жермен" летом 2021 года. С тех пор он изо всех сил пытается стать ведущим форвардом "сине-гранатовых", но из-за травм ему не удается выйти на первые роли в каталонском клубе.

Сьюзи Кортес - горячая фанатка Лионеля Месси:

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Метки:
Барселона Месси Лионель Ла Лига Лига Европы Бразилия

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