"Манчестер Юнайтед" в драматичном противостоянии выбил "Барселону" из Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Английский клуб по итогам двух матчей 1/16-й выбил из борьбы каталонскую "Барселону".

В первом матче противостояния, который прошел в Испании, команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.

В ответной игре в Манчестере МЮ вырвал победу со счетом 2:1 и прошел дальше.

Причем "Барса" повела первой благодаря Роберту Левандовски, забившему с пенальти на 18-й минуте. Но в самом начале второго тайма Фред сравнял. А на 73-й Антони забил победный гол.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне.

Stay positive, keep believing. A big second half awaits 👊 #MUFC || #UEL pic.twitter.com/CrLDY5XXWG

🔋 A fully charged second half.



We’re into the final 20 minutes of the 90 👊#MUFC || #UEL pic.twitter.com/D5gaORZrOC