"Аякс" или "Брага"? С кем Оразов сыграет за датский клуб в еврокубках

Автор: Димаш Тулегенов

26-летний казахстанский полузащитник Рамазан Оразов станет участником еврокубкового сезона-2024/25. В составе датского "Силькеборга" футболист сыграет в квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несмотря на то, что клуб занял шестое место в таблице чемпионата Дании, благодаря победе в Кубке страны коллектив пробился в квалификацию Лиги Европы. Датчане начнут путь со второго отборочного раунда в роли несеяной команды, а для того, чтобы пройти в финальную часть турнира, необходимо преодолеть еще два круга.

19 июня станет известен соперник "Силькеборга", а матчи состоятся 25 июля и 1 августа. В случае успеха команда Оразова окажется в третьем раунде, а в случае поражения - вылетит в третий раунд квалификации Лиги конференций.

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Пока в списке потенциальных соперников Оразова есть такие команды, как "Аякс" (Нидерланды), "Брага" (Португалия), "Мольде" (Норвегия), "Рапид" (Австрия), "Риека" (Хорватия), "Трабзонспор" (Турция) и "Серкль Брюгге" (Бельгия).

Посоперничать с "Силькеборгом" могут и "Шериф" (Молдова) с "Марибором" (Словения), а также два несеяных клуба из первого раунда квалификации.

Как видите, состав потенциальных соперников неслабый, в большинстве противостояний "Силькеборг" точно не считался бы фаворитом. Но известно точно, что во втором раунде отбора датчане никак не встретятся с "Тоболом", так как костанайцы также будут несеяными в случае успеха в первом раунде и выхода во второй.

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Существует вероятность, при которой Оразов станет единственным казахстанцем-легионером в еврокубковом сезоне-2024/25. Бахтиер Зайнутдинов с "Бешикташем" тоже попал в квалификацию Лиги Европы, но в настоящий момент казахстанец близок к уходу в "Зенит".

Отметим, что за всю карьеру Оразов провел 11 матчей в еврокубках, забив в них два гола. За "Кайрат" в 2019-м он забивал "Широки Бриег", а за "Тобол" в 2023-м в ворота "Базеля".

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