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Оцениваем трансфер Зайнутдинова в "Зенит": трофеи и друзья или деньги и предательство?

Оцениваем трансфер Зайнутдинова в "Зенит": трофеи и друзья или деньги и предательство?
©ФК "Бешикташ"

Одной из наиболее актуальных тем в казахстанском футболе является возможный переход казахстанца Бахтиера Зайнутдинова из "Бешикташа" в "Зенит". Корреспондент Vesti.kz сопоставил плюсы и минусы от вероятной сделки и поделился выводами.

Сообщалось, что 26-летний универсал близок к переходу в стан десятикратных чемпионов России, а вместе с ним из Стамбула в Санкт-Петербург переберется и португальский хавбек Жедсон Фернандеш. По последним данным, за двух игроков российский клуб готов выложить 24 миллиона евро.

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Зайнутдинов выиграет в деньгах, трофеях и не только

Если говорить о плюсах, то в первую очередь нужно выделить возможность завоевать большое количество трофеев. "Зенит" выиграл шесть чемпионств подряд в РПЛ, а общее количество трофеев за последние шесть лет равно 12. 

Казахстанский защитник Нуралы Алип за два с лишним года в "Зените" завоевал уже шесть различных трофеев. В то же время за всю свою карьеру Зайнутдинов выиграл всего четыре титула , поиграв за пять клубов из трех стран. И триумфов ему явно не хватает.

В "Зените" у него не возникнет никаких проблем с адаптацией и уж тем более языковым барьером. Бахтиер уже играл в чемпионате России за "Ростов" и ЦСКА, проведя в РПЛ четыре с половиной года. Специфика чемпионата ему отлично знакома, поэтому он окажется в привычной для себя среде.

Кроме того, Зайнутдинов воссоединится со своими друзьями Алипом и Ильзатом Ахметовым. С первым они являются соотечественниками и товарищами по сборной Казахстана, а со вторым стали близкими друзьями в стане ЦСКА. Также за питерцев играет бывший партнер Бахтиера по московскому клубу Марио Фернандес.

Определенно Зайнутдинов выиграет и в финансовом плане. Ни для кого не секрет, что в "Зените" крутятся большие деньги. В случае перехода в стан сине-бело-голубых он точно пойдет на повышение с точки зрения оклада. 

В заключение можно отметить, что "Зенит" точно не слабее нынешнего "Бешикташа". Несмотря на санкции, РПЛ продолжает оставаться сильным чемпионатом с хорошими скоростями и яркими легионерами. Поэтому не исключено, что в случае перехода Зайнутдинов окажется в более сильной команде.

Останется без еврокубков и лишится уважения от ЦСКА

Самый главный минус, который принято озвучивать в разговорах о переходе в РПЛ - это отсутствие возможности пробиться и сыграть в еврокубках. Пока неизвестно, когда российские команды вернутся в континентальные турниры и произойдет ли это вообще. 

Если с "Бешикташем" у Зайнутдинова будут шансы сыграть хотя бы в Лиге Европы или Лиге конференций, то с "Зенитом" придется ограничиться выступлениями на внутренней арене, и это досадно.

Возвращение в российский чемпионат может быть расценено экспертами и болельщиками, как "Зайнутдинов не потянул чемпионат Турции". Сезон в "Бешикташе" действительно получился скомканным. Бахтиер забил в первом же матче за клуб, но затем не отличился ни разу до конца сезона. Поэтому для кого-то возвращение в РПЛ точно станет поводом для подобных разговоров.

И тут же нельзя игнорировать тот факт, что ЦСКА посчитает это большим предательством. Как руководство клуба, так и болельщики. Бахтиер провел в клубе всего три года, но стал родным для армейцев. Зимой он заезжал на сборы ЦСКА в Турции, где признавался, что очень скучает.

Кроме того, далеко не ко всем бывшим игрокам у москвичей столь трепетное отношение, как к Бахтиеру. В соцсетях ЦСКА поздравлял казахстанца с голами за "Бешикташ" и сборную оперативнее, чем это делали стамбульцы. Даже несмотря на уход из клуба, Зайнутдинов оставался родным для красно-синей семьи, но теперь эту идиллию может окончательно разрушить переход в стан принципиальных соперников.

Подытоживая все то, что написано выше, можно сделать следующий вывод. Зайнутдинов, вероятнее всего, выиграет от перехода в "Зенит" в карьерном плане. Отсутствие еврокубков будет компенсировано титулами на российской арене и высокой зарплатой, а еще рядом с ним будут друзья.

Проиграет же он в плане отношения с болельщиками и руководством бывшего клуба, в вопросе своей лояльности. Он никогда не обещал, что если вернется в Россию, то именно в ЦСКА, но его отношение к клубу оставалось таким, как будто это понятно и без слов. Поэтому такое развитие событий станет шоком для фанатов армейцев.

Остается с большим интересом наблюдать за происходящим и ждать официальных новостей.

Фото: ФК "Бешикташ" (1,2,5), ПФК ЦСКА (3,6), ФК "Зенит" (4)©️

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Метки:
Футбол Зенит Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция ЦСКА Алип Нуралы Премьер-лига России Ростов ФК Лига Европы Лига конференций Россия Казахстан

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