Агент Оразова сделал заявление о трансфере в европейский клуб

Сегодня, 13 июня, полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов официально подпишет контракт с клубом из Дании. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил агент футболиста Кен Ван Дейк.

В какой именно клуб перейдет футболист, пока не сообщается, но представитель Оразова заверил, что трансфер согласован и будет объявлен в ближайшие часы.

"Да, Рамазан переезжает в Данию. Клубы скоро объявят о сделке. Думаю, это отличное решение Рамазана. И я надеюсь, что скоро больше казахстанских игроков смогут пойти по его стопам", - заявил Ван Дейк.

В некоторых источниках сообщается, что новым клубом Оразова станет "Орхус" - это команда, выступающая в высшем дивизионе чемпионата Дании.

Для игрока сборной Казахстана это четвертый зарубежный клуб в карьере. Ранее он играл в России за "Чайку", в Латвии за "Даугавпилс" и в Словении за "Копер".

В нынешнем сезоне Оразов провел 12 матчей за "Актобе" во всех турнирах и оформил две голевые передачи.