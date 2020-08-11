Рады, что не придется лететь в Казахстан к "Кайрату" - президент молдавского клуба о Лиге Европы

Президент молдавского "Петрокуба
" Николай Усатый
в интервью Moldfootball.com
прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
.
В первом раунде его клубу досталась сербская "Бачка Топола
". При этом в группе возможных соперников
был и алматинский "Кайрат
", которому в итоге выпал
армянский "Ноа
".
По словам Усатого, он доволен, что "Петрокубу" не придется лететь в Казахстан.
"Мы довольны итогом жеребьевки. Первый плюс - мы играем дома. Если говорить об остальных возможных соперниках, то мы рады, что не придется лететь в Казахстан, потому что один только чартер туда нам обошелся бы в 100 тысяч евро (УЕФА выделяет
каждому клубу по 40 тысяч евро на чартер - Vesti.kz), не говоря уже о времени и сложностях при подготовке.
В то же время, если бы нам выпала "Университатя Крайова", было бы очень сложно, независимо от того, играли бы мы дома или в гостях, потому что это одна из самых лучших команд Румынии. Между сербами и македонцами - думаю, нам повезло в этой группе", - заявил Усатый.
Ранее итоги жеребьевки прокомментировали главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
и его коллега Игорь Пикущак
из "Ноа". Подробнее об армянском клубе читайте здесь
.
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