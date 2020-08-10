Короткая история, музыкальный лейбл и трансфер казахстанца. С кем сыграет "Кайрат" в Лиге Европы

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Алматинский "Кайрат" по итогам жеребьевки первого отборочного раунда Лиги Европы встретится с армянским клубом "Ноа". Корреспондент Vesti.kz подробно рассказывает о сопернике серебряного призера КПЛ.
История "Ноа" берет свое начало с 2017 года. Основал команду бизнесмен Севан Асланян, проживающий в Чехии.
Первоначально "Ноа" носил название "Арцах". В первое время в его составе выступали футболисты из Республики Арцах - так по-армянски называют непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.
В конце 2018 года в "Арцахе" сменился собственник. Теперь вместо Асланяна владельцем стал Карен Абрамян, также занявший пост президента.
В 2019 году "Арцах" сменил название на "Ноа". Клуб успешно продвигался по ступеням национального футбола и на третий год существования выиграл Кубок Армении (2019/20), а затем Суперкубок страны (2020). Произошло это 9 августа в матче с чемпионом страны "Арарат-Армения" (2:1). Примечательно, что победный гол в составе соперника "Кайрата" забил экс-игрок "Астаны" украинец Денис Дедечко.
Бахтияров в сезоне-2018/19 провел восемь матчей в премьер-лиге Армении и три в Кубке страны. На его счету в общей сложности четыре гола.
По данным Transfermarkt, состав "Ноа" в сезоне-2019/20, который завершился в июне, оценивается в 4,63 миллиона евро. По данным того же источника суммарный ценник на игроков "Кайрата" составляет 19,6 миллионов. Самыми дорогие в армянском футболе россияне Никита Дубчак и Владимир Азаров иколумбиец с армянским паспортом Хорди Арарат. Трансферная стоимость каждого из них составляет 300 тысяч евро.
Тренирует клуб 37-летний молдаванин Игорь Пикущак. В минувшем сезоне его признали лучшим в чемпионате Армении. В бытность игроком выступал на позиции нападающего, в основном на родине. Самым знаменитым молдавским клубом в его карьере был "Шериф". Также Пикущак поиграл в России за "Краснодар" и "Амкар" и в Китае за "Бэйцзинь Хундэн". Как тренер Пикущак работал в системе "Краснодара".
За свою короткую историю "Ноа", помимо завоеванных Кубка и Суперкубка Армении, становился серебряным призером первой лиги (2017/18) и серебряным призером высшей лиги.
Интересная деталь заключается в том, что клуб имеет музыкальный лейбл NOAH и в прошлом году провел в Ереване музыкальный фестиваль, в котором выступали как местные знаменитые певцы, так и российские. Например, представители известного лейбла Black Star - Миша Марвин, ARS-N и казастанка Наzима.
Новый сезон в Армении стартует 14 августа. Матч против "Кайрата" в Алматы пройдет 27 числа. Для "Ноа" противостояние с "Кайратом", которое состоит из одной игры будет дебютным в Еврокубках.
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