"У них много звезд". Тренер соперника "Кайрата" назвал преимущество своего клуба в Лиге Европы

Главный тренер армянского "Ноа
" Игорь Пикущак
в интервью пресс-службе
клуба прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
, где его клубу достался в соперники "Кайрат
".
Клубы встретятся
в первом раунде. Победитель пары будет определен по итогам одного матча, который пройдет
27 августа в Алматы.
По словам Пикущака, его команде придется непросто, учитывая уровень соперника и фактор домашнего поля.
"Мое первое впечатление от жеребьевки - у нас не могло быть слабого соперника. Мы готовы были к любой из четырех сеяных команд. Будет непросто, у "Кайрата" много качественных футболистов, можно сказать - звезд. Кроме того, нас ждет выездной матч, где у соперника, естественно, будет преимущество. Конечно, мы постараемся показать качественный и быстрый футбол, но нам будет очень сложно.
Не исключено, что нашим преимуществом будет то, что чемпионат Казахстана долго прерван. "Кайрат" сыграл весной, затем лигу остановили, возобновили в июле, но сейчас снова все на паузе. Но за ними их опыт.
Надо просмотреть матчи "Кайрата". Честно говоря, я ранее не следил за чемпионатом Казахстана. До сих пор не знаю, в какой футбол играет наш соперник, но учитывая, что они подписали Вагнера Лава, клуб движется в правильном направлении. "Кайрат" - очень хорошая команда.
Трансферов, думаю, не будет. Считаю, что наша команда хорошо укомплектована, особенно по части легионеров, и не нуждается в новичках".
Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Ранее в Армении высказали
мнение, что для "Ноа" для прохода "Кайрата" потребуется чудо. Клуб из Еревана дебютирует в еврокубках, а алматинцы сыграют в ЛЕ в девятый раз в своей истории.
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