Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

Победители будут определяться по итогам одного матча.

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Эмблема Лиги Европы©
Новости спорта Футбол Лига Европы
1
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz

На этой стадии стартуют казахстанские "Кайрат" и "Ордабасы". Алматинцы дома примут армянский "Ноа", а шымкентцы на своем поле сыграют с румынским "Ботошани".

В квалификации ЛЕ победители пар будут определяться по итогам одного матча, а игры первого раунда пройдут 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Матчи могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.   

Все пары первого раунда ЛЕ:

"Марибор" (Словения) - "Колрейн" (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
"Олимпия" Любляна (Словения) - "Викингур" Рейкьявик (Исландия)
"Сент-Джозефс" (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) - "Левадия" (Эстония)

"Ритеряй" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия)
"Жальгирис" (Литва) - "Пайде" (Эстония)
"Гонвед" (Венгрия) - "Интер" Турку (Финляндия)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Дифферданж" (Люксембург)
"Валлетта" (Мальта) - "Бала Таун" (Уэльс)
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) - "Унион Титус-Петанж" (Люксембург)

"Русенборг" (Норвегия) - "Брейдаблик" (Исландия)
"Абердин" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)
"Мазервелл" (Шотландия) - "Гленторан" (Северная Ирландия)/"Торсхавн" (Фарерские острова)

"Хаммарбю" (Швеция) - "Пушкаш-Академия" (Венгрия)
"Мальме" (Швеция) - "Краковия" (Польша)
"Кукеси" (Албания) - "Славия" София (Болгария)

"Вентспилс" (Латвия) - "Динамо-Авто" (Молдова)
"Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Сфынтул Георге" (Молдова)
"Динамо" Минск (Беларусь) - "Пяст" (Польша)

"Орхус" (Дания) - "Хонка" (Финляндия)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Ильвес" (Финляндия)
"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Дунайска Стреда" (Словакия)

ТНС (Уэльс) - "Жилина" (Словакия)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Хибернианс" (Мальта)
"Серветт" (Швейцария) - "Ружомберок" (Словакия)

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Шкупи" (Северная Македония)
"Кешля" (Азербайджан) - "Лячи" (Албания)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Динамо" Батуми (Грузия). 

"Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Кауно Жальгирис" (Литва)
"Фехервар" (Венгрия) - "Богемиан" (Ирландия)

"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Сабуртало" (Грузия)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Алашкерт" (Армения) - "Ренова" (Северная Македония)

"Партизан" (Сербия) - РФШ (Латвия)
"Лех" (Польша) - "Валмиера" (Латвия)
"Ордабасы" (Казахстан) - "Ботошани" (Румыния)

"Стяуа" (Румыния) - "Ширак" (Армения)
"Прогрес" (Люксембург) - "Энгордани" (Андорра)/"Зета" (Черногория)
ЦСКА София (Болгария) - "Сайренс" (Мальта)

"Петрокуб" (Молдова) - "Бачка-Топола" (Сербия)
"Сумгайыт" (Азербайджан) - "Шкендия" (Северная Македония)
"Кайрат" (Казахстан) - "Ной" (Армения)
"Локомотив" Тбилиси (Грузия) - "Университатя Крайова" (Румыния)﻿

"Теута" (Албания) - "Бейтар" Иерусалим (Израиль)
"Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - "Сутьеска" (Черногория)
"Санта-Колома" (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) - "Локомотив" Пловдив (Болгария)
"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) - АПОЭЛ (Кипр). ﻿

Добавим, что вместе с "Кайратом" и "Ордабасы" в ЛЕ выступит и "Кайсар", который стартует со второго раунда ЛЕ. Соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лига Европы Кайрат ФК Ордабасы ФК Наши в еврокубках Казахстанцы за границей Футбол Сарсенов Самат Султанов Карам

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:59
Футбол

"Кайрат" объявил место проведения матча Лиги Европы
Сегодня
17:44
Футбол

Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Сегодня
17:17
Футбол

Стал известен соперник "Кайрата" на старте Лиги Европы
Сегодня
17:16
Футбол

Казахстанские футболисты из зарубежных клубов узнали соперников в Лиге Европы
Сегодня
17:12
Футбол

"Ордабасы" узнал соперника в первом раунде Лиги Европы
Сегодня
17:04
Футбол

Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня
10:22
Футбол

Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"
Сегодня
09:22
Футбол

"Ордабасы" узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы
Сегодня
07:54
Футбол

"Кайрат" узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы
7 августа
16:27
Футбол

УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
7 августа
07:26
Футбол

Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы
6 августа
16:42
Футбол

Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
6 августа
07:35
Футбол

"МЮ", "Интер" и "Шахтер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
5 августа
19:52
Футбол

Возвращение Лиги Европы! Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед", "Интера" и других игр 1/8 финала
2 августа
16:50
Футбол

"Кайсар" определился со стадионом для Лиги Европы
1 августа
20:02
Футбол

"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине
1 августа
19:45
Футбол

"У нас есть сумасшедший шанс в Лиге Европы". Шпилевский - о форме Вагнера, возвращении Куата и рестарте КПЛ
1 августа
15:32
Футбол

Клуб футболиста сборной Казахстана вышел в высшую лигу чемпионата Бельгии
31 июля
18:03
Футбол

"Милан", "Галатасарай" и "Вольфсбург" в числе потенциальных соперников "Кайсара" в Лиге Европы
31 июля
13:11
Футбол

"Кайсар" будет в числе "несеяных" команд во втором раунде ЛЕ
31 июля
00:15
Футбол

Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
29 июля
21:49
Футбол

"Астана" стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?
29 июля
13:59
Футбол

Определились все потенциальные соперники "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы
24 июля
16:13
Футбол

"Хорошо, если матч Лиги Европы сыграем дома". Бразилец из "Ордабасы" - о рестарте КПЛ и жизни в Шымкенте
24 июля
12:29
Футбол

Определилось большинство потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" по старту в Лиге Европы
22 июля
19:38
Футбол

"Главное - менталитет игроков". Стойлов - о казахстанских клубах в еврокубках
14 июля
13:55
Футбол

"Ордабасы" узнал свой статус при старте Лиги Европы
10 июля
17:31
Футбол

"Манчестер Юнайтед" узнал возможных соперников в 1/4 финала Лиги Европы
10 июля
11:35
Футбол

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить без зрителей
6 июля
20:01
Футбол

Бельгийский легионер "Ордабасы" объяснил поражение от "Шахтера" и высказался о старте в Лиге Европы
13 декабря 2019
05:34
Футбол

Как "Манчестер Юнайтед" выиграл группу Лиги Европы с участием "Астаны"
8 декабря 2019
12:15
Футбол

Видео тренировки "Астаны" перед последним матчем в Лиге Европы
29 ноября 2019
00:09
Футбол

Видеообзор победы "Барыса" над командой Доуса в КХЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
27 ноября 2019
23:33
Футбол

Видео пресс-конференции Сульшера перед матчем "МЮ" с "Астаной" в Нур-Султане
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
3 октября 2019
18:37
Футбол

Фото с матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы
20 сентября 2019
08:50
Футбол

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
22 августа 2019
20:51
Футбол

Фото с матча "Астана" - БАТЭ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика