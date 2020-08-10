Стали известны все пары первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
На этой стадии стартуют казахстанские "Кайрат
" и "Ордабасы
". Алматинцы дома примут
армянский "Ноа", а шымкентцы на своем поле сыграют
с румынским "Ботошани".
В квалификации ЛЕ победители пар будут определяться по итогам одного матча, а игры первого раунда пройдут 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Матчи могут переноситься
на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.
Все пары первого раунда ЛЕ
:
"Марибор" (Словения) - "Колрейн" (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
"Олимпия" Любляна (Словения) - "Викингур" Рейкьявик (Исландия)
"Сент-Джозефс" (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) - "Левадия" (Эстония)
"Ритеряй" (Литва) - "Дерри Сити" (Ирландия)
"Жальгирис" (Литва) - "Пайде" (Эстония)
"Гонвед" (Венгрия) - "Интер" Турку (Финляндия)
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Дифферданж" (Люксембург)
"Валлетта" (Мальта) - "Бала Таун" (Уэльс)
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) - "Унион Титус-Петанж" (Люксембург)
"Русенборг" (Норвегия) - "Брейдаблик" (Исландия)
"Абердин" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)
"Мазервелл" (Шотландия) - "Гленторан" (Северная Ирландия)/"Торсхавн" (Фарерские острова)
"Хаммарбю" (Швеция) - "Пушкаш-Академия" (Венгрия)
"Мальме" (Швеция) - "Краковия" (Польша)
"Кукеси" (Албания) - "Славия" София (Болгария)
"Вентспилс" (Латвия) - "Динамо-Авто" (Молдова)
"Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Сфынтул Георге" (Молдова)
"Динамо" Минск (Беларусь) - "Пяст" (Польша)
"Орхус" (Дания) - "Хонка" (Финляндия)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Ильвес" (Финляндия)
"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Дунайска Стреда" (Словакия)
ТНС (Уэльс) - "Жилина" (Словакия)
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Хибернианс" (Мальта)
"Серветт" (Швейцария) - "Ружомберок" (Словакия)
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Шкупи" (Северная Македония)
"Кешля" (Азербайджан) - "Лячи" (Албания)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Динамо" Батуми (Грузия).
"Нымме Калью" (Эстония) - "Мура" (Словения)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Кауно Жальгирис" (Литва)
"Фехервар" (Венгрия) - "Богемиан" (Ирландия)
"Аполлон" Лимасол (Кипр) - "Сабуртало" (Грузия)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Алашкерт" (Армения) - "Ренова" (Северная Македония)
"Партизан" (Сербия) - РФШ (Латвия)
"Лех" (Польша) - "Валмиера" (Латвия)
"Ордабасы" (Казахстан) - "Ботошани" (Румыния)
"Стяуа" (Румыния) - "Ширак" (Армения)
"Прогрес" (Люксембург) - "Энгордани" (Андорра)/"Зета" (Черногория)
ЦСКА София (Болгария) - "Сайренс" (Мальта)
"Петрокуб" (Молдова) - "Бачка-Топола" (Сербия)
"Сумгайыт" (Азербайджан) - "Шкендия" (Северная Македония)
"Кайрат" (Казахстан) - "Ной" (Армения)
"Локомотив" Тбилиси (Грузия) - "Университатя Крайова" (Румыния)
"Теута" (Албания) - "Бейтар" Иерусалим (Израиль)
"Борац" Баня-Лука (Босния и Герцеговина) - "Сутьеска" (Черногория)
"Санта-Колома" (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) - "Локомотив" Пловдив (Болгария)
"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) - АПОЭЛ (Кипр).
Добавим, что вместе с "Кайратом" и "Ордабасы" в ЛЕ выступит и "Кайсар", который стартует со второго раунда ЛЕ. Соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.
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