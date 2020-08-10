Стал известен соперник "Кайрата" на старте Лиги Европы

Алматинский "Кайрат
" узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
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По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне серебряному призеру чемпионата Казахстана достался армянский "Ноа
", который в минувшем сезоне стал вторым в своем чемпионате. Победитель пары определится 27 августа по итогам одного матча - хозяином указан "Кайрат".
Игры квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и могут быть перенесены на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.
Для "Кайрата" предстоящая ЛЕ станет девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому "Бордо" (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.
Вместе с "Кайратом" соперника в первом раунде ЛЕ узнал
"Ордабасы". Со второго раунда ЛЕ стартует "Кайсар" - соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.
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