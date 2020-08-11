Шпилевский оценил соперника в Лиге Европы и форму "Кайрата" перед возобновлением сезона

Главный тренер "Кайрата
" Алексей Шпилевский
в интервью официальному сайту
клубу прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы
.
В первом раунде соперником алматинцев станет
"Ноа
", который в прошлом сезоне финишировал вторым в чемпионате и выиграл Кубок. Победитель пары будет определен по итогам одного матча, который пройдет
27 августа в Алматы.
По словам Шпилевский, большим плюсом для "Кайрата" станет домашнее поле.
- В первую очередь мы сконцентрированы на нашем матче после рестарта. Поэтому еще есть время разобрать соперника, подготовиться. C "Ноа", думаю будет очень жаркий, эмоциональный матч. Это серьезный соперник, который будет из нас все выжимать, требовать. Команда уже провела официальные матчи, выиграла Суперкубок у чемпиона страны.
У нас есть опыт игр с армянскими клубами в товарищеских матчах. Большой плюс, что мы будем играть дома. Конечно, у нас стоит задача их обыграть и пройти дальше. Но при этом нельзя недооценивать соперника, - отметил Шпилевский.
- Какой вариант противостояния по вашему мнению лучше: из одного матча или же из двух?
- В этом есть и плюсы, и минусы. Если проведешь первый матч неудачно, то есть шанс исправить свои ошибки во втором. Здесь ошибки прощаться не будут. Будет только 90 минут плюс добавленное время. Мы готовы показать себя с хорошей стороны против любого соперника.
- В каком состоянии команда подходит к матчам ЛЕ?
- В очень хорошем! Мы всегда в тонусе. Да, у нас не было официальных матчей, но мы играли контрольные матчи между собой. Ребята в идеальной форме, надо просто начать играть.
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Ранее итоги жеребьевки прокомментировал
главный тренер "Ноа" Игорь Пикущак
, а в Армении высказали
мнение, что их клубу для прохода "Кайрата" потребуется чудо. Клуб из Еревана дебютирует в еврокубках, а алматинцы сыграют в ЛЕ в девятый раз в своей истории.
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