УЕФА оплатит чартеры казахстанским клубам в еврокубках

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение сделать обязательными чартерные перелеты команд, участвующих в квалификационных раундах еврокубков. Об этом сообщает "СЭ
".
Для обеспечения равных возможностей всем участникам этих стадий Лиги чемпионов
и Лиги Европы
УЕФА оплатит чартеры всем без исключения. Сумма, выделенная на один перелет, составит 40 000 евро.
Напомним, в этом году Казахстан в еврокубках представят четыре клуба. Так, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов выступит "Астана"
, казахстанский клуб сыграет на выезде с "Динамо-Брест" (Беларусь).
"Кайрат"
и "Ордабасы"
являются номинальными хозяевами в первом раунде квалификации Лиги Европы: алматинцы примут армянский "Ноа", а шымкентцам достался румынский "Ботошани".
Кызылординский "Кайсар"
возьмет старт в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа.
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