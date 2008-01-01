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Новости по теме: Лига чемпионов

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Защитник "Реала" взял вину на себя за поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
"Манчестер Сити" снова победил "Реал", а дубль Роналду не спас "Ювентус" от вылета из Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" снова победил "Реал", а дубль Роналду не спас "Ювентус" от вылета из Лиги чемпионов
УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион"
Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Реал" и "Ювентус" - "Лион"
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Футбол. Лига чемпионов 2019/20
Ювентус Лион 2:1
Манчестер Сити Реал М 2:1
Бавария Челси 01:00
1 1,41 X 5,65 2 7,6
Барселона Наполи 01:00
1 1,63 X 4,4 2 5,7
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Рух Бр Торпедо-БелАЗ 21:00
1 2,71 X 3,09 2 2,8
Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
Нефтчи КА Алай(II) 20:00
Алга-Бишкек Дордой Бш 20:00
Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
Нитра Слован Бр 22:00
1 8,7 X 5,15 2 1,32
Футбол. Чемпионат России 2020/21
Химки ЦСКА М 19:00
1 7,1 X 3,82 2 1,63
Тамбов Ростов 21:30
1 4,26 X 3,74 2 1,944
Футбол. Лига чемпионов 2020/21
Тре Фиори Линфилд 19:00
Дрита Интер Эскальдес 22:00
Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
Текстильщик Ив СКА-Хабаровск 20:00
1 3,58 X 3,36 2 2,07
Велоспорт. Тур Польши 2020
Групповая гонка. Этап 4. Буковина Терма - Буковина Татжаньска (152.9 km) 18:50
Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 2020
Групповая гонка. Групповая гонка 291 км. 15:10
Вчера 12:28
Роналду сменил прическу перед возобновлением Лиги чемпионов
0
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Роналду сменил прическу перед возобновлением Лиги чемпионов
Его кудри красовались на чемпионских фото "Ювентуса".
Вчера 11:29
Бэйл отказался играть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"
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Бэйл отказался играть в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити"
Он не вошел в заявку команды на сегодняшнюю игру.
6 августа 23:23
Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство
0
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Грозная сила. Как "Тобол" усилил атаку в летнее окно и стал претендентом на чемпионство
Костанайцам будет легче, чем конкурентам.
6 августа 16:42
Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
0
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Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"
Он посоветовал участнику Лиги чемпионов купить этого футболиста.
6 августа 15:33
Матчи Исламхана в Лиге чемпионов Азии будут показывать в прямом эфире в Казахстане?
0
1
Матчи Исламхана в Лиге чемпионов Азии будут показывать в прямом эфире в Казахстане?
Одна из компаний выкупила права на показ турнира.
5 августа 21:19
"Астана" может совершить трансфер до старта еврокубков
0
0
"Астана" может совершить трансфер до старта еврокубков
Михал Билек ожидает новичка.
4 августа 15:16
"Исламхан? Я комментатор ЛЧ и РПЛ, впервые слышу эту фамилию". Черданцев - о казахстанском футболе и Зайнутдинове
0
1
"Исламхан? Я комментатор ЛЧ и РПЛ, впервые слышу эту фамилию". Черданцев - о казахстанском футболе и Зайнутдинове
Оценил он и уровень сборной.
3 августа 17:59
Обидчик "Баварии" и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок "Урала" может заинтересовать клубы КПЛ
0
0
Обидчик "Баварии" и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок "Урала" может заинтересовать клубы КПЛ
В Казахстане он не будет считаться легионером.
3 августа 10:10
"Это было самоубийство". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику против "Барселоны" в финалах Лиги чемпионов
0
0
"Это было самоубийство". Руни раскритиковал Фергюсона за тактику против "Барселоны" в финалах Лиги чемпионов
"МЮ" проиграл в обоих случаях.
1 августа 15:53
Я не могу понять принимаемые меры - легионер "Астаны" о карантине в Казахстане
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Я не могу понять принимаемые меры - легионер "Астаны" о карантине в Казахстане
Форвард высказался и о предстоящем старте в Лиге чемпионов.
31 июля 18:20
"На поле злейшего врага". "Астана" заявила домашней ареной в Лиге чемпионов Центральный стадион Алматы
0
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"На поле злейшего врага". "Астана" заявила домашней ареной в Лиге чемпионов Центральный стадион Алматы
Домашняя арена чемпиона Казахстана до сих пор не готова.
31 июля 00:15
Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
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Определены места "Астаны" и "Кайрата" в рейтинге лучших клубов Европы
В отличие от рейтинга УЕФА, здесь учитываются не только еврокубки.
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