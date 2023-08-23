В "Трабзонспоре" сделали заявление по "трансферу" Алипа

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 10:50 Комментарии 1
©ФК "Зенит"

Эмра Ток, начальник турецкого "Трабзонспора", прокомментировал информацию об интересе к защитнику "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу, сообщают Vesti.kz.

Ранее издание Sports Digitale сообщило, что Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По информации источника, "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир" хотят оформить полноценный трансфер 23-летнего казахстанского защитника этим летом.

"Информация об интересе "Трабзонспора" к Алипу - неправда", - сообщил Ток в беседе с Sport24.

Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он находился в аренде, а потом санкт-петербургский клуб выкупил его у "Кайрата". По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

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Сообщалось, что "Зенит" готов продать Алипа, если за него предложат около пяти миллионов евро. Контракт казахстанца с российским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы
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