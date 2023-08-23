Стали известны детали контракта Зайнутдинова с "Бешикташем". Клуб дал машину

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 07:46
©instagram.com/besiktas/

Евгений Новиков, агент футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, в интервью Meta-ratings.kz рассказал детали перехода своего клиента в стамбульский клуб, сообщают Vesti.kz.

- Евгений, где будет жить Бахтиер? Предоставляет ли клуб жилье и машину?
- "Бешикташ" предоставляет ему машину. С жильем он будет определяться сам.

- Есть ли пункт о возможности продажи в клуб одного из топовых европейских чемпионатов? Настоял ли на нем сам Зайнутдинов?
- Да, у Зайнутдинова есть договоренность с "Бешикташем" о его продаже в случае поступления предложений от клубов из чемпионатов топ-5.

- Были ли другие предложения из Европы? В СМИ писали об интересе из Италии.
- Интерес к Бахтиеру в Европе был и есть. Это качественный и стабильный футболист, способный закрыть несколько позиций на поле.

В Турции ответили на критику Зайнутдинова

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока

Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбольные трансферы

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