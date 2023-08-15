Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов стал самым дорогим летним трансфером турецкого "Бешикташа", сообщают Vesti.kz.

По информации турецких СМИ, переход Зайнутдинов обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро.

На данный момент это самое дорогой трансфер "Бешикташа" этим летом. Ранее турецкий заплатил французскому "Лансу" 4,04 миллиона евро за опорника Жана Онану и два миллиона за защитника английского "Вест Хэма" Артура Масуаку.

Также за 211 тысяч евро был подписан вингер турецкого "Сомаспора" Эмреджан Булут. Еще три игрока — защитник Дэниел Амарти ("Лестер"), полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен ("Ливерпуль") и вингер Анте Ребич ("Милан") - перешли в "Бешикташ" на правах свободных агентов.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов подписал с "Бешикташем" долгосрочный контракт до лета 2027 года. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

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Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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