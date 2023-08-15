Зайнутдинов подписал контракт с "Бешикташем". Известна его зарплата

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в турецком "Бешикташе", сообщают Vesti.kz.

По информации Sport24, Зайнутдинов подписал со стамбульцами долгосрочный контракт до лета 2027 года. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон. Зайнутдинов не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

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Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги казахстанец провел 21 матч за ЦСКА, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023. Ранее интерес к игроку проявляли итальянские клубы "Аталанта" и "Торино".

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