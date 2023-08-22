В Турции ответили на критику Зайнутдинова

Турецкий журналист Корай Челикер поделился мнением о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.
"Несмотря на множество критических замечаний,, я считаю Бахтиера Зайнутдинова очень полезным трансфером, если его ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Под правильным использованием я подразумеваю более оборонительное использование на левом фланге, а не в роли "десятки": левый защитник, левый центральный защитник", - написла Челикер в твиттере.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un yapılan bir çok eleştiriye rağmen eğer DOĞRU KULLANILIRSA oldukça işimize yarayacak bir transfer olduğunu düşünüyorum. Doğru kullanmaktan yana kastım 10 numaradan ziyade daha çok defansif olarak sol tarafta kullanmak: Sol stoper, sol bek, sol iç gibi...— Koray Çeliker (@korayceliker) August 21, 2023
Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока.
Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.
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