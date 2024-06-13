Скандальный трансфер Зайнутдинова получил неожиданное продолжение

Российский портал "Чемпионат" решил разобраться в ситуации с возможным трансфером футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа" в сакнт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности

"Бешикташ", кажется, идет на хитрость, продавая своих игроков чемпиону России. История может закончиться судом.

В турецком футболе большой скандал из-за переговоров "Бешикташа" с "Зенитом" по поводу переходов Бактиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша. Об интересе петербургского клуба к экс-защитнику ЦСКА и португальскому полузащитнику в последние дни сообщали разные источники. Зачастую турецкие СМИ, публикуя информацию о возможных трансферах, выдают желаемое за действительное. Но тут, кажется, все серьезно. Эта история получила неожиданное продолжение.

Во-первых, новость подтвердило португальское издание Record, написавшее, что "Бешикташ" не отпустит Жедсона Фернандеша в "Зенит" дешевле, чем за 20 миллионов евро. Кроме того, информацию о возможном появлении в команде дуэта из стамбульского клуба не стал опровергать генеральный директор чемпионов России Александр Медведев. На вопрос о трансферах футболистов "Бешикташа" он ответил в стиле "комментируем не процесс, а результат".

Дальше – больше. Стало известно, что новый инсайд о переговорах возмутил президента "Бешикташа" Хасана Арата. Руководитель клуба решил подать суд на журналиста Гекхана Динча, поделившегося неприятными для стамбульцев деталями сделки. Как утверждает Динч, "Зенит" готов заплатить 30 миллионов евро за Зайнутдинова и Фернандеша. При этом "Бешикташ" просит, чтобы трансфер казахстанца был оформлен за 25 миллионов евро, а португальца – всего за 5 миллионов. Хотя на самом деле рыночная стоимость Жедсона выше стоимости Бахтиера. Transfermarkt оценивает первого в три раза дороже. Согласно источнику, пожелание стамбульцев связано с тем, что 50% от суммы за продажу Фернандеша клуб должен отдать "Бенфике".

Таким образом, "Бешикташ" сэкономит 10 миллионов евро. Стамбульцы заплатят "Бенфике" всего 2,5 миллиона евро вместо 12,5 миллиона, которые отдали бы в случае продажи Жедсона за 25 миллионов евро. Нетрудно представить реакцию на эту новость в Лиссабоне, поэтому Арат и поручил сотрудникам клуба подготовить исковое заявление на журналиста "за клевету".

Интересно, что в свое время в похожий скандал угодила и сама "Бенфика", продав своего игрока "Зениту". Речь о переходе защитника Эсекьеля Гарая – на тот момент финалиста ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины – в петербургский клуб за 6 миллионов евро. После того трансфера "Реал", владевший половиной прав на Гарая, обвинил лиссабонцев в искусственном занижении цены и подал жалобу в CAS (Спортивный арбитражный суд) в Лозанне. Однако иск мадридцев был отклонен.

В завершившемся чемпионате Турции "Бешикташ" финишировал на низком для топ-клуба шестом месте. Команде спасла сезон только победа в Кубке страны, благодаря которой стамбульцы все же получили путевку в еврокубки. Но очевидно, что теперь "Бешикташ" ждет перестройка в межсезонье, и деньги от трансферов "на выход" не помешают.

Зайнутдинов отыграл за "Бешикташ" только год. Летом 2023-го он перешел из ЦСКА в стамбульский клуб за 4,5 миллиона евро. В дебютной игре за "Бешикташ" Бахтиер забил победный мяч в ворота киевского "Динамо" в квалификации Лиги конференций, но тот гол так и остался единственным результативным действием казахстанца в турецкой команде.

Зайнутдинов сыграл 37 матчей за "Бешикташ" во всех турнирах. А вот у Фернандеша в завершившемся сезоне 45 матчей, в которых он забил три мяча и сделал шесть голевых передач. В чемпионате Турции Жедсон провел на поле наибольшее количество времени из всех полевых игроков "Бешикташа" (2457 минут), тогда как Бахтиер стал только 10-м по этому показателю (1634 минуты).

По статистике Sofascore, Фернандеш – лучший в "Бешикташе" по точным передачам на чужой трети (304), обводкам (46), заработанным на себе фолам (67), выигранным единоборствам (231), отборам (99) и перехватам (39), второй по заблокированным передачам соперника (22), третий по пасам под удар (29). У португальца самая высокая оценка в команде за сезон – 7,19 балла. Зайнутдинов попал в топ-3 только по выносам мяча из штрафной (59), его оценка заметно ниже – 6,82.

Желание "Зенита" подписать казахстанца, очевидно, связано с уходом Данила Кругового в ЦСКА. Петербургской команде нужен левоногий защитник, который не будет считаться легионером в России. Бахтиер же вдобавок универсальный футболист, способный играть и в полузащите.

Фернандеш – это подписание под основу. Жедсон достаточно известен в Европе. Воспитанник "Бенфики" не только выступал за лиссабонскую команду, но и поиграл в топ-лиге. В январе 2020-го по инициативе Жозе Моуринью полузащитника арендовал "Тоттенхэм", где Фернандеш отыграл год. Пробиться в основу "шпор" молодой португалец не сумел, однако 14 матчей за "шпор" все же провел, в том числе два - в Лиге чемпионов. К слову, всего за карьеру у Жедсона 10 матчей в ЛЧ (остальные восемь - в составе "Бенфики"), он забил один мяч "Баварии".

У Фернандеша также два матча за сборную Португалии. Но за национальную команду Жедсон играл только в 2018 году", - пишет издание.

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