Звезду "Реала" пообещали нокаутировать за 10 секунд

Испанский защитник "Мальорки" Пабло Маффео в шутливой форме высказался о боксерском поединке против звезды мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, передают Vesti.kz.

Ранее они несколько раз пересекались на поле, а Маффео является большим поклонником бокса и не сомневается, каким был бы результат их боя.

"Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории. Я не сомневаюсь, что выиграю. Я нокаутировал бы его за 10 секунд", - цитирует Маффео Mundo Deportivo.

Напомним, что в недавней перенесенной игре Ла Лиги с "Валенсией" (2:1) Винисиус был удален с поля за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. Бразильцу грозится дисквалификация на два матча.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 15 матчей за "сливочных", забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Следующую игру в чемпионате Испании "Реал" проведет на своем поле с "Лас-Пальмасом" 19 января.