Сегодня 10:22

Звезда "Барсы" переписал историю: Левандовски сравнялся с Неймаром

©x.com/FCBarcelona

Роберт Левандовски продолжает переписывать историю "Барселоны". В матче шестого тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:1) польский форвард отметился своим 105-м голом за клуб, сообщают Vesti.kz.

Этот результат позволил Левандовски догнать по числу мячей Неймара, который выступал за каталонцев в 2013–2017 годах, сообщает статистический портал MisterChip.

Нападающий перешёл в "Барселону" летом 2022-го и связал себя контрактом с клубом до 2026 года. Сейчас его трансферная стоимость оценивается примерно в 12 миллионов евро.

После шести туров команда Ханса-Дитера Флика набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Уже 28 сентября "блауграна" сыграет дома против "Реал Сосьедад".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

