Роберт Левандовски продолжает переписывать историю "Барселоны". В матче шестого тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:1) польский форвард отметился своим 105-м голом за клуб, сообщают Vesti.kz.

Этот результат позволил Левандовски догнать по числу мячей Неймара, который выступал за каталонцев в 2013–2017 годах, сообщает статистический портал MisterChip.

Нападающий перешёл в "Барселону" летом 2022-го и связал себя контрактом с клубом до 2026 года. Сейчас его трансферная стоимость оценивается примерно в 12 миллионов евро.

После шести туров команда Ханса-Дитера Флика набрала 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Уже 28 сентября "блауграна" сыграет дома против "Реал Сосьедад".