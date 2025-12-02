Испания
Сегодня 20:40

Защитник "Реала" травмировался спустя неделю после возвращения на поле

©x.com/realmadrid

Левый защитник "Реала" Ферлан Менди вновь выбыл из строя всего через неделю после возвращения на поле и реабилитации после предыдущей травмы, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 30-летнего француза диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

26 ноября Менди провёл полный матч против "Олимпиакоса" (4:3) в Лиге чемпионов — это был его первый выход на поле с апреля текущего года.

В прошлом сезоне защитник отметился двумя результативными передачами в 31 игре за "Реал" во всех турнирах.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 9 4 1 27-11 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

