Левый защитник "Реала" Ферлан Менди вновь выбыл из строя всего через неделю после возвращения на поле и реабилитации после предыдущей травмы, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у 30-летнего француза диагностировано повреждение двуглавой мышцы правого бедра.

26 ноября Менди провёл полный матч против "Олимпиакоса" (4:3) в Лиге чемпионов — это был его первый выход на поле с апреля текущего года.

В прошлом сезоне защитник отметился двумя результативными передачами в 31 игре за "Реал" во всех турнирах.