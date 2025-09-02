Испания
2 сентября 23:10

Юный лидер "Барсы" против Флика: Ямаль ответил тренеру после ничьей в Ла Лиге

©x.com/FCBarcelona

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль ответил на заявление главного тренера Ханса-Дитера Флика, который после ничьей с "Райо Вальекано" (1:1) в третьем туре Ла Лиги отметил, что излишний эгоизм помешал каталонцам одержать победу, сообщают Vesti.kz.

"Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Мы начали не с той интенсивностью, с какой закончили, и не были полностью сосредоточены. Да, Флик прав, что мы допустили много ошибок, и нам нужно становиться лучше.

Мы набрали семь из девяти возможных очков в очень сложных матчах, но об этом никто не говорит. Мы даже ещё не играли дома, только на выезде", - приводит слова Ямаля Barca Times на своей странице в социальной сети X.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →