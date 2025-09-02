Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль ответил на заявление главного тренера Ханса-Дитера Флика, который после ничьей с "Райо Вальекано" (1:1) в третьем туре Ла Лиги отметил, что излишний эгоизм помешал каталонцам одержать победу, сообщают Vesti.kz.

"Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Мы начали не с той интенсивностью, с какой закончили, и не были полностью сосредоточены. Да, Флик прав, что мы допустили много ошибок, и нам нужно становиться лучше.

Мы набрали семь из девяти возможных очков в очень сложных матчах, но об этом никто не говорит. Мы даже ещё не играли дома, только на выезде", - приводит слова Ямаля Barca Times на своей странице в социальной сети X.