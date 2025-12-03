Ямаль уделал Мбаппе и вырвался в лидеры Ла Лиги

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль лидирует в текущем сезоне Ла Лиги по успешным обводкам, передают Vesti.kz.

Помог обыграть "Атлетико"

18-летний вундеркинд продолжает впечатлять в составе "сине-гранатовых". По данным статистического портала Sofascore, в матче 19-го тура чемпионата против мадридского "Атлетико" (3:1) испанский нападающий успешно провёл девять дриблингов, что стало важным вкладом в победу команды.

Лидер по обводкам

Всего в сезоне Ямаль набрал 60 удачных дриблингов, что позволяет ему возглавлять рейтинг Ла Лиги по этому показателю. На втором месте идёт французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе с 39 обводками, третье место разделяют бразилец Винисиус Жуниор ("Реал") и Хассем Хассан ("Овьедо") — у каждого по 32 успешных попытки.

Вклад в команду

Кроме впечатляющей статистики дриблинга, Ямаль забил пять голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах сезона. Благодаря его игре "Барселона" в том числе лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 37 очков.

