Каталонская "Барселона" обыграла на своём поле "Мальорку" в 23-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 3:0. Голы забили Роберт Левандовски (29-я минута), Ламин Ямаль (61-я) и Марк Берналь (83-я).

По данным OptaJose, Ямаль забил 24 гола в 92 матчах Ла Лиги — это рекорд для игрока младше 19 лет в топ-5 европейских чемпионатах XXI века, превзойдя Килиана Мбаппе (23 гола).

"Барселона" с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Мальорка" занимает 13-е место, имея в активе 24 очка.

В следующем туре "Мальорка" примет дома "Бетис" (15 февраля), а "Барселона" сыграет на выезде с "Жироной" (16 февраля).