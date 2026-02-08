Испания
Сегодня 11:43

Ямаль уделал Мбаппе и помог "Барселоне" оформить разгром

Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" обыграла на своём поле "Мальорку" в 23-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 3:0. Голы забили Роберт Левандовски (29-я минута), Ламин Ямаль (61-я) и Марк Берналь (83-я).

По данным OptaJose, Ямаль забил 24 гола в 92 матчах Ла Лиги — это рекорд для игрока младше 19 лет в топ-5 европейских чемпионатах XXI века, превзойдя Килиана Мбаппе (23 гола).

"Барселона" с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, тогда как "Мальорка" занимает 13-е место, имея в активе 24 очка.

В следующем туре "Мальорка" примет дома "Бетис" (15 февраля), а "Барселона" сыграет на выезде с "Жироной" (16 февраля).

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

