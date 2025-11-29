"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1.

Гости добились успеха уже на 1-й минуте усилиями Пабло Ибаньеса. На это каталонцы ответили точным ударом Ламина Ямаля (8-я) и дублем Дани Ольмо (26-я, 90+3-я).

"Барселона" набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" с 15 очками занимает 14-ю строчку.

В 15-м туре, 6 декабря, "Барселона" сыграет на выезде с "Бетисом", а "Алавес" в этот день примет дома "Реал Сосьедад".