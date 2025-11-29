Испания
29 ноября 22:30

Ямаль и Ольмо помогли "Барселоне" сотворить камбэк в Ла Лиге

"Барселона" одержала волевую победу над "Алавесом" в 14-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1.

Гости добились успеха уже на 1-й минуте усилиями Пабло Ибаньеса. На это каталонцы ответили точным ударом Ламина Ямаля (8-я) и дублем Дани Ольмо (26-я, 90+3-я).

"Барселона" набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" с 15 очками занимает 14-ю строчку.

В 15-м туре, 6 декабря, "Барселона" сыграет на выезде с "Бетисом", а "Алавес" в этот день примет дома "Реал Сосьедад".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 14 11 1 2 39-16 34
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 14 8 5 1 25-11 29
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
10 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
11 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 14 2 4 8 7-20 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

