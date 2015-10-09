Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:51
 

Вундеркинд "Барселоны" может продолжить карьеру в "Ман Сити"

  Комментарии

Вундеркинд "Барселоны" может продолжить карьеру в "Ман Сити" ©ФК "Барселона"

17-летний полузащитник академии "Барселоны" Дро Фернандес попал в сферу интересов сразу двух английских грандов — "Манчестер Сити" и "Челси", передают Vesti.kz.

Вундеркинд "Барселоны" привлёк внимание топ-клубов АПЛ

По данным Fichajes, оба клуба внимательно следят за выступлениями Фернандеса за "Барса Атлетик". В "Сити" считают, что юный испанец идеально впишется в атакующий и динамичный стиль игры команды. В "Челси" же высоко ценят его тактический интеллект и видят в нем проект для будущего.

"Барселона" отреагировала на потенциальный трансфер своего таланта

В каталонском клубе намерены удержать свою главную юную звезду. Руководство работает над новым контрактом, который позволит увеличить сумму отступных и закрепить Фернандеса за "сине-гранатовыми". При этом англичане готовы предложить более 15 миллионов евро, что может стать серьезным испытанием для финансово ослабленного клуба.

Игрок ещё не принял решение о своём будущем

Окружение футболиста пока взвешивает все варианты. Переезд в Англию сулит быстрый выход на европейскую арену, тогда как в "Барселоне" он получит стабильность и шанс со временем закрепиться в первой команде. В ближайшие месяцы станет ясно, останется ли Фернандес в столице Каталонии или выберет путь в английскую премьер-лигу (АПЛ).

Отметим, что накануне Фернандес дебютировал за основную команду, выйдя в стартовом составе. Подопечные Ханси Флика разобрались с "Реал Сосьедадом" со счётом 2:1, а сам Дро получил хвалебные оценки от экспертов.

Самый дорогой игрок в мире заявил о возвращении в состав "Барселоны"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
10 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

