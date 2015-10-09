Вундеркинд "Барселоны" может продолжить карьеру в "Ман Сити"

17-летний полузащитник академии "Барселоны" Дро Фернандес попал в сферу интересов сразу двух английских грандов — "Манчестер Сити" и "Челси", передают Vesti.kz.

Вундеркинд "Барселоны" привлёк внимание топ-клубов АПЛ

По данным Fichajes, оба клуба внимательно следят за выступлениями Фернандеса за "Барса Атлетик". В "Сити" считают, что юный испанец идеально впишется в атакующий и динамичный стиль игры команды. В "Челси" же высоко ценят его тактический интеллект и видят в нем проект для будущего.

"Барселона" отреагировала на потенциальный трансфер своего таланта

В каталонском клубе намерены удержать свою главную юную звезду. Руководство работает над новым контрактом, который позволит увеличить сумму отступных и закрепить Фернандеса за "сине-гранатовыми". При этом англичане готовы предложить более 15 миллионов евро, что может стать серьезным испытанием для финансово ослабленного клуба.

Игрок ещё не принял решение о своём будущем

Окружение футболиста пока взвешивает все варианты. Переезд в Англию сулит быстрый выход на европейскую арену, тогда как в "Барселоне" он получит стабильность и шанс со временем закрепиться в первой команде. В ближайшие месяцы станет ясно, останется ли Фернандес в столице Каталонии или выберет путь в английскую премьер-лигу (АПЛ).

Отметим, что накануне Фернандес дебютировал за основную команду, выйдя в стартовом составе. Подопечные Ханси Флика разобрались с "Реал Сосьедадом" со счётом 2:1, а сам Дро получил хвалебные оценки от экспертов.

