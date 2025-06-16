Футбольный клуб "Барселона" начал активную подготовку к сезону-2025/26, передают Vesti.kz.

Первым приобретением каталонцев стал голкипер Жоан Гарсия, однако на этом трансферная кампания не заканчивается. Следующая цель - усиление атаки. Главными кандидатами считаются форвард "Атлетика" Нико Уильямс и звезда "Ливерпуля" Луис Диас.

Как пишет Cadena SER, на прошлой неделе в Барселоне состоялась встреча между агентом Нико Уильямса и спортивным директором "Барсы" Деку. Президент клуба Жоан Лапорта ранее был против трансфера игрока по причинам принципиального характера, связанным с событиями прошлого лета, когда вингер отказался от перехода, однако переговоры все же сдвинулись с мертвой точки.





Кандидат №1 - Луис Диас

Несмотря на активность по Уильямсу, фаворитом в спортивной дирекции остается Луис Диас. Руководство считает, что его опыт будет полезен команде, однако сам Лапорта не хочет, чтобы в раздевалке образовалась слишком дружеская атмосфера - он ожидает больше профессионализма. Именно близкие отношения Нико с Ламином Ямалем, Алехандро Бальде и Фермином Лопесом вызывают сомнения у боссов клуба.

Плюсом в пользу Уильямса считается его стоимость: трансфер может обойтись дешевле, чем запросы "Ливерпуля" по Диасу. По информации испанских СМИ, между Луисом Диасом и английским клубом есть договоренность, по которой колумбийцу могут позволить уйти этим летом за 70 миллионов фунтов. В "Барселоне" рассчитывают снизить цену и оформить сделку с возможностью выплаты в рассрочку. В то время как "Атлетик" отказывается рассматривать такой формат по Нико.





Продолжение переговоров - в ближайшие дни

В пользу Нико Уильямса играют молодость, яркий стиль и потенциал развития. В ближайшие дни каталонский клуб продолжит переговоры по одному из двух приоритетных вариантов усиления атаки.