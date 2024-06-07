Влияние Мбаппе на трофеи в "Реале" поставили под сомнение

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 21:40
©instagram.com/k.mbappe

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что присутствие Килиана Мбаппе в составе не гарантирует "Реалу" трофеи, передают Vesti.kz.

"Ни один игрок, каким бы хорошим он ни был, не гарантирует успеха. Вот вам ПСЖ, у них были Неймар, Месси и Мбаппе, и они не выиграли ни одного титула в еврокубках", - приводит его слова Marca.

"Реал" официально объявил о переходе Мбаппе 3 июня, при этом детали контракта не уточнялись. Но сообщалось, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

Мадридцам 25-летний француз достался бесплатно, поскольку футболист в начале минувшего сезона отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жерменом", истекающий 30 июня. 

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Футбол

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