Бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор оказался в непростой ситуации: клуб сталкивается с неопределенностью вокруг будущего его близкого друга и соотечественника Родриго, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, 24-летний игрок может покинуть команду из-за отсутствия гарантий игрового времени при новом тренере Хаби Алонсо.

Несмотря на собственные сомнения относительно Алонсо, Винисиус лично попросил Родриго остаться в клубе. По его мнению, нападающий играет важную роль как на поле, так и в раздевалке. Однако Винисиус готов понять решение друга, если его статус в команде окажется под угрозой.



Сообщается, что оба футболиста с настороженностью относятся к перспективам работы под руководством Хаби Алонсо. В их окружении считают, что тренер и руководство клуба формируют проект под Килиана Мбаппе, постепенно отодвигая представителей "бразильского клана" на второй план.

Будущее Родриго в "Реале" должно проясниться в ближайшие недели - после завершения клубного чемпионата мира, где мадридцы продолжают выступление. Возможная продажа игрока может стать значимым шагом в плане финансов и трансферной стратегии.

Родриго выступает за "Реал" с 2019 года, когда был куплен у "Сантоса" за 45 миллионов евро.