Мадридский "Реал" разгромил на выезде "Леванте" в 6-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей. В составе "сливочных" отличились Винисиус Жуниор (28-я минута), Франко Мастантуоно (38-я) и Килиан Мбаппе (64-я, с пенальти, 66-я). У хозяев один мяч отыграл Этта Эйонг (54-я).

Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо набрали 18 очков и закрепили лидерство в турнирной таблице, тогда как "Леванте" с 4 баллами занимает 16-ю строчку.

В следующем туре, 27 сентября, "Реал" проведёт выездной матч с мадридским "Атлетико", а 30-го числа сыграет в Алматы с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. У "Леванте" на 27 сентября запланирован выезд к "Хетафе".