Ветеран "Барселоны" решил уйти из клуба

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 16:35
©ФК "Барселона"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба принял решение уйти из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 340летний испанец решил покинуть "сине-гранатовых" в конце этого сезона несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Ожидается, что Альба объявит об уходе из "Барселоны" сегодня, 24 мая.

В воскресенье (28 мая) на матче с "Мальоркой" он, как и Серхио Бускетс, попрощается с болельщиками на "Камп Ноу".

Альба выступает за "Барселону" с 2012 года. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей, забив два гола и отдав шесть ассистов.

С каталонским клубом он шесть раз выиграл Ла Лигу, пять раз взял Кубок Испании, четыре раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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