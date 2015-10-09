В Саудовской Аравии сделали заявление о трансфере Винисиуса

Генеральный директор "Аль-Хиляля" Эстеве Кальсада в эфире испанской программы El Larguero рассказал о текущих делах клуба накануне матча с мадридским "Реалом" в рамках клубного чемпионата мира. Он также прокомментировал слухи о возможном интересе к нападающему Винисиусу Жуниору, передают Vesti.kz.

"Аль-Хиляль" рассчитывает на внимание

Кальсада назвал предстоящую игру хорошей возможностью для "Аль-Хиляля" заявить о себе на международной арене, подчеркнув, что клуб давно представлен за пределами региона и располагает широкой болельщицкой базой.

Он отметил, что тренерская смена в "Реале" и участие в турнире нового наставника команды, Хаби Алонсо, усложняют подготовку к игре, поскольку усложняется анализ соперника.

Саудовская лига продолжает развиваться

Также Кальсада прокомментировал общий рост интереса к лиге Саудовской Аравии. По его словам, этому способствовали инвестиции в игроков, а также переход таких футболистов, как Криштиану Роналду и Неймар. Он добавил, что, несмотря на длительную травму последнего, присутствие Неймара принесло клубу маркетинговую отдачу и привлекло новых болельщиков.

Реакция на слухи о переходе Винисиуса

Что касается Винисиуса, Кальсада заявил, что "Аль-Хиляль" не ведет с ним переговоров, но признал, что слухи подобного рода часто запускаются агентами для влияния на условия контрактов. По его мнению, учитывая развитие лиги, в будущем возможны новые громкие трансферы.

"На данном этапе развития лиги любое подписание можно рассматривать. У нас есть возможности для реализации серьезных проектов, не только с финансовой стороны", - приводит его слова Cadena SER.

Напомним, что матч "Реал" - "Аль-Хиляль" состоится с 18 на 19 июня и начнется в 00:00 по времени Астаны.