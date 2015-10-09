"Реалу" указали на бонусы от перехода Зайнутдинова

Российский журналист Александр Троицкий высказался по поводу возможного перехода полузащитника стамбульского "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По его мнению, трансфер казахстанца может оказаться не только футбольным, но и маркетинговым успехом для "сливочных".

"Думаю, что "Реал" легко отбил бы эту скидку за Зайнутдинова. Только на продаже футболок в Казахстане и на рекламе в соцсетях. А ведь это еще можно оттянуть фанов у "Барсы". Вспомним Хусанова и узбекских поклонников МЮ. Так что, пусть думают.

Да и продать игрока из "Реала" гораздо легче, чем из "Бешикташа". И цена совсем другая. Мы же понимаем", - написал Троицкий в своем Telegram-канале.