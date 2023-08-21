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Зайнутдинов может стать игроком мадридского "Реала" - СМИ

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Зайнутдинов может стать игроком мадридского "Реала" - СМИ ©КФФ

Стамбульский "Бешикташ" готовит предложение мадридскому "Реалу" по трансферу левого защитника - испанца Франа Гарсии, передают Vesti.kz.

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Стамбульский "Бешикташ" готовит предложение мадридскому "Реалу" по трансферу левого защитника - испанца Франа Гарсии, передают Vesti.kz.

По информации Abilasports, в сделку, помимо денежной компенсации, должен войти казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов.

Гарсия, похоже, заинтересовал руководство стамбульского клуба, и они намерены включить Зайнутдинова в обмен, чтобы заполучить игрока "сливочных". Напомним, что Франа мадридцы выкупили у "Райо Вальекано" летом 2023 года, однако он так и не смог закрепиться в основе.


Что касается Зайнутдинова, то он выступает за турецкий клуб с августа 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний универсал провел 12 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Вторую половину кампании казахстанец пропустил из-за травмы.

Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов - известен его ответ

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