Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 21:36
 

Кумиру Сатпаева в "Челси" грозит дисквалификация до 4-х лет

  Комментарии

Поделиться
Кумиру Сатпаева в "Челси" грозит дисквалификация до 4-х лет ©ФК "Челси"

Футбольная ассоциация Англии (ФА) официально предъявила обвинения украинскому вингеру лондонского "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольная ассоциация Англии (ФА) официально предъявила обвинения украинскому вингеру лондонского "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил, передают Vesti.kz.

Игроку грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

"Мы подтверждаем, что Михаил Мудрик обвинен в нарушении антидопинговых правил, предполагающем наличие или использование запрещенного вещества в соответствии с пунктами 3 и 4 антидопингового регламента ФА. Поскольку дело находится на стадии рассмотрения, мы не можем предоставить дополнительные комментарии на данный момент", - цитирует официальное заявление инсайдер Фабрицио Романо.


Отметим, в декабре прошлого года у 24-летнего футболиста была обнаружена положительная допинг-проба. После этого он был немедленно отстранен от матчей.

Любопытно, что одним из кумиров Мудрика называл 16-летний нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который в феврале этого года подписал контракт с "Челси". Вундеркинд из Алматы говорил, что хотел бы сыграть с украинцем в стане "синих". Однако теперь "мечта" казахстанца под угрозой.

Напомним, пока молодой форвард остается игроком "Кайрата" и присоединится к лондонскому клубу только после достижения 18 лет.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
20 июня 06:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ботафого
Ботафого
(Рио-де-Жанейро)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ботафого
Проголосовало 24 человек

Реклама

Живи спортом!