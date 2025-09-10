Мадридский "Реал" продолжает обращать внимание на спорные моменты в судействе Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal, официальный телеканал "королевского клуба" опубликовал свежий аналитический материал, посвящённый статистике фолов и предупреждений.

Если ранее акцент делался на пенальти и офсайдах, то теперь — на жёлтых карточках. Согласно исследованию, каталонской "Барселоне" требуется всего 3,4 фола в свою пользу, чтобы соперник получил предупреждение. Для "сливочных" эта цифра почти в четыре раза выше — 13,4 фола.

Также сравнили, сколько нарушений должна совершить сама команда, чтобы её игроки получили жёлтую карточку. У "сине-гранатовых" этот показатель равен 11 фолов, у "Реала" — лишь 7,3.

На канале отметили, что подобные статистические аномалии наблюдались и в прошлом сезоне, а сейчас начинают проявляться вновь.



