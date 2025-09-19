Винисиус Жуниор переживает непростые времена в мадридском "Реале". С приходом Хаби Алонсо на тренерский пост бразилец утратил статус ключевого игрока: он вышел в стартовом составе лишь в трёх из пяти матчей команды. В связи с этим слухи о его будущем снова начинают активно циркулировать вокруг "Сантьяго Бернабеу", передают Vesti.kz.

Переговоры о контракте зашли в тупик

Переговоры о продлении контракта игрока зашли в тупик из-за высоких требований Винисиуса, на которые президент клуба Флорентино Перес не готов идти. Несмотря на это, руководство предпочло бы, чтобы бразилец остался в "Реале" ещё на несколько лет.

Окружение подталкивает к уходу

По информации Don Balon, часть окружения Винисиуса советует ему покинуть клуб, видя, что он потерял статус незаменимого. Это негативное влияние может подталкивать футболиста к ошибочным решениям относительно будущего в "Реале".





Форма и требования игрока усложняют переговоры

Форма Винисиуса также далека от его лучших сезонов, когда он едва не выиграл "Золотой мяч". Это осложняет переговоры о новом контракте, особенно учитывая его требования стать самым высокооплачиваемым игроком команды и получать больше Килиана Мбаппе. На сегодняшний день разрыв в уровне между ними очевиден.

Лето решит будущее Винисиуса в "Реале"

Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до 30 июня 2027 года, так что ещё есть время для окончательного решения. Однако клуб не намерен допустить, чтобы бразилец вступил в последний год действия контракта без подписанного продления. Если летом 2026 года не произойдут изменения, Винисиус, скорее всего, окажется на трансферном рынке.