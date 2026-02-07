Альваро Арбелоа настраивает мадридский "Реал" на выездное противостояние с "Валенсией" в рамках Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В преддверии встречи наставник "сливочных" пообщался с прессой и отдельно остановился на игре атакующего хавбека Браима Диаса.

"У Браима есть качества для игры по центру, для игры между линиями, для комбинационной игры. Это парень с большим талантом. Всё зависит от того, что требует конкретный матч. Диас может быть полезен на разных позициях и в разных игровых ситуациях на поле", - сказал Арбелоа журналистам.

На данный момент "Реал" занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги. Команда Альваро Арбелоа уступает лидирующей "Барселоне" всего одно очко.

В текущем сезоне марокканец провел 14 матчей в Ла Лиге и семь в Лиге чемпионов. На его счету лишь один гол в этом сезоне. Он был забит в матче Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0).