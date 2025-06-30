Футболисты "Реала" Килиан Мбаппе и Арда Гюлер пока не сыграли вместе на клубном чемпионате мира, однако, по информации Defensa Central, между ними уже выстраиваются рабочие отношения. Отмечается, что игроки демонстрируют взаимопонимание как на тренировках, так и за пределами поля, передают Vesti.kz.

Улучшение уровня английского языка у турецкого полузащитника также способствует более эффективному общению с Мбаппе.

Новая роль Гюлера

С приходом Хаби Алонсо Гюлер получил более заметную роль в центре поля. Если в прошлом сезоне он нечасто появлялся на поле при Карло Анчелотти, то теперь тренерский штаб рассматривает его как одного из ключевых игроков в подыгрыше форвардам.

Игровые качества Гюлера - видение поля, умение работать с мячом и отдавать передачи - делают его потенциальным связующим звеном между полузащитой и атакой.

Возможный дебют в связке

В матче против "Ювентуса" (1 июля) Мбаппе может выйти на поле впервые в этом турнире. Именно в этой игре у болельщиков будет возможность увидеть, как взаимодействуют два новых игрока основы "Реала". В случае отсутствия травм, связка Гюлера и Мбаппе может стать одной из центральных в наступающем сезоне.