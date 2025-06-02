Наставник "Барселоны" немец Ханси Флик удостоен звания "Лучший тренер сезона" в Ла Лиге. Немецкий специалист, для которого сезон 2024/25 стал дебютным в испанском футболе, сумел сразу завоевать все внутренние трофеи, передают Vesti.kz.

После ухода из сборной Германии в сентябре 2023 года Флик почти год находился без тренерской практики. Однако, возглавив "сине-гранатовых", он мгновенно вернул команду на вершину.

Под руководством Флика каталонский клуб выиграл: Чемпионат Испании (Ла Лига) Кубок Испании Суперкубок Испании

Особого внимания заслуживает серия против мадридского "Реала". Подопечные немецкого специалиста выиграли все четыре "эль-класико" сезона, дважды в Ла Лиге и дважды в финальных матчах Кубковых турниров в Испании.



