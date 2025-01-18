"Барселона" хочет сделать Ламина Ямаля самым высокооплачиваемым игроком, но не сразу, а постепенно, передают Vesti.kz.

По информации AS, в каталонском клубе понимают, что рано или поздно он должен стать самым высокооплачиваемым игроком "сине-гранатовых", но при этом хотят подчеркнуть, что ему всего 17 лет и что улучшение его контракта должно быть постепенным, чтобы снова не разорить клуб и не вызвать проблем с финансовым Fair play. В "Барселоне" четко понимают, что экономический рост их молодой звезды должен быть поэтапным.

"Нельзя давать 15 миллионов чистыми 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше", - говорят источники в клубе.

Поэтому главная задача в следующем продлении контракта - убедить Ламина и его окружение, что лучшее для него и будущего клуба - это постепенное улучшение условий контракта, а не моментальное повышение зарплаты, которое ставит под угрозу устойчивость зарплатного фонда и экономику самого клуба.

Отмечается, что ранее "Барселона" из-за высокой зарплаты Лионеля Месси не смогла сохранить аргентинского футболиста в составе. В итоге он перешел в "Пари Сен-Жермен", а сейчас выступает за "Интер Майами".

Ямаль начал привлекаться в основной состав "Барселоны" в 2023 году. С тех пор он сильно прогрессировал, а его рыночная стоимость достигла 180 миллионов евро.