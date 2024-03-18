В "Барселоне" повторили рекорд Месси

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 12:12
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Футболист сборной Португалии и "Барселоны" Жоау Феликс добился уникального достижения в матчах против мадридского "Атлетико". Каталонцы на выезде разгромили "матрасников" (3:0) в рамках 29-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Один из мячей забил Феликс. Таким образом, он стал вторым игроком, отличившимся в обоих матчах с "Атлетико" в рамках одного сезона в чемпионате Испании.

Первым футболистом, забивавшим в обоих матчах с "Атлетико", был Лионель Месси в сезоне-2019/2020. Аргентинский форвард выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год.

Отметим, что "Барселона" арендовала Феликса у "Атлетико" до 30 июня, контракт игрока с "матрасниками" действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги португалец провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

"Барселона", набрав 64 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Атлетико" с 55 очками находится на пятой строчке.

Метки:
Месси Лионель Барселона Атлетико Мадрид Ла Лига Футбол

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