Каталонская "Барселона" на официальном сайте сообщила об отставке президента клуба Жоана Лапорты, передают Vesti.kz.

Решение принято в соответствии с уставом организации — функционер сложил полномочия, чтобы получить право баллотироваться на очередных выборах руководства клуба, которые состоятся 15 марта. Лапорта уже подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру и продолжить борьбу за пост главы "блауграны".

Отставка была оформлена на заседании совета директоров, где также был официально объявлен старт избирательного процесса. Это стандартная процедура, предусмотренная регламентом клуба для действующих руководителей, желающих участвовать в выборах.

До проведения голосования и формирования нового состава правления высший руководящий орган "Барселоны" будет работать в обновлённой конфигурации. Временно исполняющим обязанности президента назначен Рафаэль Юсте, который возглавит управление клубом на переходный период.

